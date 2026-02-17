18:02
Власть

Женишбек Токторбаев пока на месте: слухи об отставке мэра Оша опровергают

Мэр города Оша Женишбек Токторбаев продолжает исполнять свои обязанности. Информация о его якобы отставке, активно распространявшаяся в социальных сетях, не соответствует действительности.

Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Жылдызбек Болотбеков. По его словам, мэр находится на рабочем месте и лично принял участие в коллегии, прошедшей в южной столице.

«Распространяемая в интернете информация не соответствует действительности. Мэр работает в штатном режиме», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Коллегия прошла под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева. Заседание открыл сам мэр Оша. В ходе совещания были рассмотрены вопросы социально-экономического развития города и региона, исполнения поручений правительства, а также дисциплины и эффективности работы органов власти.

 
