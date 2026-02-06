В Высшей школе правосудия при Верховном суде назначен новый директор

Сегодня председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев официально представил коллективу Высшей школы правосудия нового директора — Эркина Токтомамбетова.

В своем выступлении глава ВС КР отметил значимую роль данного учебного заведения в системе судебной власти и обозначил ключевые задачи, стоящие перед ним на предстоящий период. Медербек Сатыев подчеркнул, что Высшая школа правосудия имеет особое значение в повышении качества правосудия, формировании профессионального мышления судей, укреплении их этики и независимости.

Также отмечено, что усложнение правовых отношений, развитие процессов цифровизации и растущий общественный запрос на открытость требуют внедрения новых подходов и современных форм обучения. В этой связи председатель Верховного суда подчеркнул необходимость развития Высшей школы правосудия как интеллектуального центра судебной системы.

Медербек Сатыев выразил уверенность, что назначение на должность директора руководителя с большим судейским и управленческим опытом позволит вывести деятельность учебного заведения на новый уровень. По его словам, перед новым директором стоят задачи по повышению качества обучения, внедрению современных образовательных методик, а также превращению Высшей школы правосудия в единую площадку профессионального развития для судей всех уровней, работников судебной системы и правоохранительных органов.

Справка

Эркин Токтомамбетов в 1985-1990 годах обучался в Кыргызском государственном университете имени 50-летия СССР, имеет высшее юридическое образование. В 2008-м избран членом Совета судей Кыргызстана, впоследствии — заместителем его председателя.