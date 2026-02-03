14:41
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Власть

Полковник Максат Джуматаев назначен заместителем председателя ГСИН

Полковник Максат Джуматаев назначен заместителем председателя ГСИН — начальником департамента охраны и конвоирования. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

из интернета
Фото из интернета

Документ о назначении от 3 февраля 2026 года подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

До нового назначения Максат Джуматаев занимал должность заместителя начальника департамента по материально-техническому обеспечению ГСИН.

Максат Джуматаев родился 30 марта 1977-го. С 1994 года проходит службу в Вооруженных силах. Женат, отец троих детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360398/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
В КР закрывают шесть исправительных учреждений: утверждено решение о ликвидации
У министра транспорта Кыргызстана новый заместитель
Замглавы Государственной службы исполнения наказаний освободили от должности
Доведение солдата до самоубийства: Военная прокуратура провела задержание
Суицид солдата в Джалал-Абадской области. Подробности от ГСИН
Закуп рыбы: ГСИН прокомментировала ущерб на 15,9 миллиона сомов
ГСИН: Задержанный ГКНБ по факту мошенничества не работал в учреждении № 21
Бритье налысо, нехватка еды и медикаментов. ГСИН ответила на жалобы заключенных
В Кыргызстане запустят цифровую систему назначения пенсий
Искусство за решеткой. Как в Бишкеке прошла первая выставка картин осужденных
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
14:39
ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и...
14:37
Эдиль Байсалов: Демократия превратилась в ругательное слово из-за игр элит
14:27
Кыргызстан приблизился к отметке в 7,4 миллиона жителей: новые данные статистики
14:25
В Караколе государству вернули 30 гектаров сельхозугодий под новый жилой массив
14:17
ОАО «Кыргызалтын» привлечет технологии США для добычи минералов