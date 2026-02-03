Полковник Максат Джуматаев назначен заместителем председателя ГСИН — начальником департамента охраны и конвоирования. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Фото из интернета

Документ о назначении от 3 февраля 2026 года подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

До нового назначения Максат Джуматаев занимал должность заместителя начальника департамента по материально-техническому обеспечению ГСИН.

Максат Джуматаев родился 30 марта 1977-го. С 1994 года проходит службу в Вооруженных силах. Женат, отец троих детей.