После критики Камчыбека Ташиева в Ат-Баши назначили акима

Мухтар Шербаев назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, глава ГКНБ встретился с медиками Нарынской области. Камчыбек Ташиев потребовал у полпреда в регионе Нурбека Сатарова объяснить причину затянувшейся процедуры и подчеркнул, что район не должен оставаться без полноценного управления.

По данным администрации области, 21 января бывший аким Эмилбек Абдыкалыков освободил занимаемую должность в связи с переводом на другую работу. С тех пор район оставался без руководителя.

Мухтар Шербаев ранее занимал должность первого заместителя акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.