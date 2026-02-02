23:00
Власть

После критики Камчыбека Ташиева в Ат-Баши назначили акима

Фото из интернета. Мухтар Шербаев

Мухтар Шербаев назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, глава ГКНБ встретился с медиками Нарынской области. Камчыбек Ташиев потребовал у полпреда в регионе Нурбека Сатарова объяснить причину затянувшейся процедуры и подчеркнул, что район не должен оставаться без полноценного управления.

По данным администрации области, 21 января бывший аким Эмилбек Абдыкалыков освободил занимаемую должность в связи с переводом на другую работу. С тех пор район оставался без руководителя.

Мухтар Шербаев ранее занимал должность первого заместителя акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360294/
