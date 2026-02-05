16:47
Власть

Опыт самообеспечения Минстроя применят в других ведомствах? Ответ кабмина

Самообеспечение Минстроя — в кабмине рассказали, можно ли применить эту практику к другим госорганам. Депутат Куванычбек Конгантиев на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался, оправдала ли себя практика самообеспечения Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев ответил, что практика оправдывает себя, отметив, что сектор растет несоизмеримо с заработной платой, поэтому было принято такое решение.

Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов

«Может быть, тогда есть смысл применить ко всем контролирующим органам такую практику? Давайте мы пожарным дадим такую возможность, Санэпидемстанции, МВД? Пусть они все сами себя обеспечивают, если практика себя оправдывает», — предложил депутат.

Однако Данияр Амангельдиев заявил, что нельзя перевести все госорганы на самообеспечение, поскольку есть список услуг, которые должны предоставляться государством.

«У нас есть закон о госуслугах, он регулирует, какие услуги должны быть предоставлены государством и по какой стоимости. А что касается процесса строительства, то это сметная деятельность, она регулируется СНИПом. Соответственно, на этом этапе она должна уже входить в стоимость», — пояснил чиновник.

При этом он добавил, что можно пересмотреть тарифы на государственные услуги, но они не должны быть накладными для граждан.

Ранее на заседании комитета парламента заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу сообщил, что Минстрой — единственный государственный орган, находящийся на самообеспечении. Он рассказал, что 45 сотрудников центрального аппарата ведомства получают зарплату из госбюджета, а остальные 2 тысячи 236 человек получают гонорары за счет заказов, чем и объясняется высокий оклад архитекторов и других специалистов.

Тогда депутат Куванычбек Конгантиев выразил мнение, что такой принцип может привести к коррупции и монополии.

