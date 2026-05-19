Общество

Национальную сборную по культуре сформируют в Кыргызстане к Играм кочевников

Национальную сборную по культуре сформируют в Кыргызстане к Всемирным играм кочевников. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила координатор культурной программы ВИК Гульбара Абдыкалыкова.

По ее словам, заявки на участие в национальном отборочном туре принимают до 24 мая включительно.

Это формирование так называемой национальной сборной по культуре. Победители отбора будут участвовать в международных конкурсах во время Игр вместе с участниками из других стран.

Гульбара Абдыкалыкова

«Отбор в культурную сборную идет по восьми направлениям: этномода, этнотанец, этнодуэт, этнохит, ремесло, традиционная музыка, сказительство, вокально-инструментальное искусство. Правила подачи заявок просты и максимально доступны для каждого направления. Нужно заполнить онлайн-форму на сайте Минкультуры или секретариата ВИК. После завершения приема заявок 27 мая будут анонсированы имена всех участников, а с 1 по 7 июня пройдут живые просмотры их выступлений», — сказала она.

Ранее сообщалось, что комплексная программа ВИК включает три основных направления — спорт, культуру и науку. В спортивную программу вошли 43 вида этноспорта, в том числе национальные виды борьбы, конные игры, интеллектуальные состязания и традиционная охота.

Культурная часть предусматривает проведение международных фестивалей этномузыки, этнотанца и народного искусства, организацию этногородка с демонстрацией региональных особенностей, ремесел и национальной кухни Кыргызстана.

В рамках научного направления запланировано проведение международной научно-практической конференции, посвященной вопросам изучения кочевой цивилизации, этноспорта и традиционных моделей устойчивого развития.

Игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября.

Церемонии открытия и закрытия организуют на главной спортивной арене Бишкека, а соревнования — в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область).
