В Бишкеке запустят электронное табло «100 дней до VI Всемирных игр кочевников»

На площади Ала-Тоо в Бишкеке 23 мая в 19.30 состоится торжественное мероприятие, посвященное запуску электронного табло «100 дней до VI Всемирных игр кочевников». Об этом сообщает секретариат ВИК.

По его данным, дата «100 дней до Игр» является важным символическим этапом для участников, гостей, туристов из разных стран мира, а также для народа Кыргызской Республики. Она знаменует приближение VI Всемирные игры кочевников — одного из крупнейших этнокультурных и этноспортивных событий в мире.

В рамках мероприятия для жителей и гостей города будут организованы:

— концертная программа;
— показательные выступления по национальным видам спорта;
— площадки партнеров и тематические зоны;
— раздача сувенирной продукции VI Всемирных игр кочевников.

В торжественном мероприятии примут участие представители кабинета министров, международного секретариата Всемирных игр кочевников, партнеры, жители и гости города.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызской Республике с 31 августа по 6 сентября 2026 года.
