В Курман айт ЦОН работать не будут

27 мая в связи с празднованием Курман айта Центры обслуживания населения (ЦОН) по всей Кыргызской Республике не будут работать. Об этом сообщает ГУ «Кызмат».
В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые государственные услуги или воспользоваться цифровыми сервисами.
С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме.
Напоминаем, что многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение «Түндүк», что позволяет получать услуги дистанционно, без посещения ЦОНов.
В приложении доступны:
• запись в электронную очередь;
• оформление ID-карты и заграничного паспорта;
• получение электронной подписи;
• онлайн-регистрация по месту жительства;
• смена фамилии, имени и отчества (Ф.И.О.);
• получение и повторная выдача свидетельств;
• получение справок и выписок онлайн.
ГУ «Кызмат» призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами.