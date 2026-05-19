12:05
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Общество

В Курман айт ЦОН работать не будут

27 мая в связи с празднованием Курман айта Центры обслуживания населения (ЦОН) по всей Кыргызской Республике не будут работать. Об этом сообщает ГУ «Кызмат».

В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые государственные услуги или воспользоваться цифровыми сервисами.

С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме.

Напоминаем, что многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение «Түндүк», что позволяет получать услуги дистанционно, без посещения ЦОНов.

В приложении доступны:
• запись в электронную очередь;
• оформление ID-карты и заграничного паспорта;
• получение электронной подписи;
• онлайн-регистрация по месту жительства;
• смена фамилии, имени и отчества (Ф.И.О.);
• получение и повторная выдача свидетельств;
• получение справок и выписок онлайн.

ГУ «Кызмат» призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374398/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанда Курман айт майрамы 27-майда белгиленет
Теперь официально. Курман айт в Кыргызстане отметят 27 мая
В ЖК возмущены высокой стоимостью справок в ЦОН
Майские праздники. ЦОНы при МВД Кыргызстана закроются на 10 дней
В майские праздники ЦОНы в Кыргызстане будут работать без выходных
Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду
Стало известно, когда отметят Курман айт в Кыргызстане
Садыр Жапаров открыл центр обслуживания населения и культуры в Гульчо
Медер Чотонов: Силовикам здания обновили, теперь очередь за современными ЦОНами
В Кыргызстане с 1 до 12 января ЦОНы работать не будут
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
Бизнес
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
19 мая, вторник
11:55
MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
11:53
В Бишкеке пройдет персональная выставка известной художницы Халиды Шимовой
11:47
Атака на Иран. США снова продлили действие лицензии на российскую нефть
11:38
В Курман айт ЦОН работать не будут
11:35
В Бишкеке запустят электронное табло «100 дней до VI Всемирных игр кочевников»