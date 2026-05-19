В Курман айт ЦОН работать не будут

27 мая в связи с празднованием Курман айта Центры обслуживания населения (ЦОН) по всей Кыргызской Республике не будут работать. Об этом сообщает ГУ «Кызмат».

В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые государственные услуги или воспользоваться цифровыми сервисами.

С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме.

Напоминаем, что многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение «Түндүк», что позволяет получать услуги дистанционно, без посещения ЦОНов.

В приложении доступны:

• запись в электронную очередь;

• оформление ID-карты и заграничного паспорта;

• получение электронной подписи;

• онлайн-регистрация по месту жительства;

• смена фамилии, имени и отчества (Ф.И.О.);

• получение и повторная выдача свидетельств;

• получение справок и выписок онлайн.

ГУ «Кызмат» призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами.