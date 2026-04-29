Солнечные панели на крышах зданий узаконят в Кыргызстане

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который вводит единые правила установки и эксплуатации солнечных электростанций на крышах зданий.

Документ предусматривает утверждение специального положения, регулирующего проектирование, монтаж, подключение и дальнейшую эксплуатацию так называемых крышных солнечных станций.

Согласно проекту, новые правила будут распространяться на здания государственной и коммерческой формы собственности. В них пропишут требования к:

технической и пожарной безопасности;

энергоэффективности;

эксплуатации оборудования;

учету и мониторингу вырабатываемой электроэнергии.

Также документ определяет ответственность владельцев зданий, подрядчиков и обслуживающих служб.

В Минстрое отмечают, что инициатива направлена на развитие возобновляемых источников энергии, снижение нагрузки на энергосистему в пиковые периоды и уменьшение зависимости от импорта электроэнергии.

Проект разработан по поручению главы кабмина и должен создать понятные и единые правила для внедрения солнечных технологий в строительстве.

После общественного обсуждения документ может быть утвержден и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.