Солнечные панели на крышах зданий узаконят в Кыргызстане

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который вводит единые правила установки и эксплуатации солнечных электростанций на крышах зданий.
Документ предусматривает утверждение специального положения, регулирующего проектирование, монтаж, подключение и дальнейшую эксплуатацию так называемых крышных солнечных станций.
Согласно проекту, новые правила будут распространяться на здания государственной и коммерческой формы собственности. В них пропишут требования к:
- технической и пожарной безопасности;
- энергоэффективности;
- эксплуатации оборудования;
- учету и мониторингу вырабатываемой электроэнергии.
Также документ определяет ответственность владельцев зданий, подрядчиков и обслуживающих служб.
В Минстрое отмечают, что инициатива направлена на развитие возобновляемых источников энергии, снижение нагрузки на энергосистему в пиковые периоды и уменьшение зависимости от импорта электроэнергии.
Проект разработан по поручению главы кабмина и должен создать понятные и единые правила для внедрения солнечных технологий в строительстве.
После общественного обсуждения документ может быть утвержден и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.