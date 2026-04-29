Депутат выступила против сноса киосков в микрорайонах Бишкека

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова выступила против инициативы министра строительства Нурдана Орунтаева о ликвидации мелких торговых точек в микрорайонах Бишкека, заявив, что такие магазины являются важной частью повседневной жизни местных жителей.

По ее словам, небольшие торговые точки — это сложившаяся система, которой пользуются в основном пенсионеры и жители с невысокими доходами. Люди привыкли к этим магазинам и зачастую берут там продукты в долг до зарплаты или пенсии.

Их снос, по мнению депутата, ударит по наиболее уязвимым слоям населения.

Махабат Мавлянова предложила отказаться от радикальных мер и рассмотреть альтернативу. В частности, разработать единый дизайн-код для таких объектов. Министерство, считает она, могло бы предложить владельцам готовые эскизы современных павильонов, чтобы предприниматели обновили торговые точки без закрытия бизнеса.

Напомним, в марте 2026 года министр строительства Нурдан Орунтаев подписал приказ, запрещающий установку и продление разрешений на киоски, гаражи и навесы во дворах Бишкека. Решение объяснялось необходимостью упорядочить их размещение.