Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей

Не все сотрудники Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства получают высокую зарплату. Заместитель министра Талантбек Иманакун уулу на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству рассказал, почему некоторые сотрудники могут получать до 500 тысяч сомов.

Он отметил, что архитекторов в Кыргызстане немного, а технологов — всего восемь человек по всей стране.

Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов

«Архитекторы учатся по 6-7 лет. При подготовке проекта они берут от $15 до $20 за квадрат. Раньше не было Департамента архитектуры, ведомство не готовило проекты, а отдавало частникам. Тогда депутаты говорили, почему огромный институт не может сам начертить проект. Мы создали департамент, взяли на работу архитекторов и конструкторов», — сказал замминистра.

Он привел в пример одного сотрудника, который получил зарплату в 477 тысяч сомов. При этом он подчеркнул, что это оплата за один проект и большой объем работы, такие средства он получает не каждый месяц, а иногда по несколько месяцев, может и вовсе не получать заработную плату.

«Не все сотрудники получают такую зарплату. Центральный аппарат Минстроя — 45 человек — получают зарплату из Минфина, а 2 тысячи 236 человек не получают ни сома из бюджета. Мы единственное министерство, которое само себя обеспечивает и платит налоги государству. Моя зарплата составляет 64 тысячи сомов, тогда как главный специалист Жогорку Кенеша получает 80 тысяч сомов», — сказал Талантбек Иманакун уулу.

Ранее в ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье. При этом депутаты возмутились тем, что министр в соцсетях хвастается тем, что некоторые сотрудники в его ведомстве получают зарплату до 500 тысяч сомов.
