Депутат: Самообеспечение Минстроя может привести к монополии и коррупции

Депутат Куванычбек Конгантиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству выступил против принципа самообеспечения в Минстрое.

Он отметил, что орган, имеющий контрольно-распорядительные функции, не должен сам себя обеспечивать.

«Это может привести к монополии и коррупции. Я не обвиняю сейчас, а говорю о рисках. Давайте тогда МВД, прокуратуру переведем на самообеспечение. Мы же знаем, к чему это приведет. В истории уже были такие случаи, когда в прокуратуре был спецсчет. Отменили, потому что в первую очередь речь шла о пополнении счета», — сказал нардеп.

Он заметил, что специалисты высокого уровня должны получать достойную заработную плату. Но сам принцип самообеспечения, по мнению Куванычбека Конгантиева, необходимо пересмотреть.

Ранее заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу сообщил, что Минстрой — единственный государственный орган, находящийся на самообеспечении. Он рассказал, что 45 сотрудников центрального аппарата ведомства получают зарплату из госбюджета, а остальные 2 тысячи 236 человек получают гонорары за счет заказов, чем и объясняется высокий оклад архитекторов и других специалистов.