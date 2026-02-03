12:07
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Власть

Депутат: Самообеспечение Минстроя может привести к монополии и коррупции

Депутат Куванычбек Конгантиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству выступил против принципа самообеспечения в Минстрое.

Он отметил, что орган, имеющий контрольно-распорядительные функции, не должен сам себя обеспечивать.

«Это может привести к монополии и коррупции. Я не обвиняю сейчас, а говорю о рисках. Давайте тогда МВД, прокуратуру переведем на самообеспечение. Мы же знаем, к чему это приведет. В истории уже были такие случаи, когда в прокуратуре был спецсчет. Отменили, потому что в первую очередь речь шла о пополнении счета», — сказал нардеп.

Он заметил, что специалисты высокого уровня должны получать достойную заработную плату. Но сам принцип самообеспечения, по мнению Куванычбека Конгантиева, необходимо пересмотреть.

Ранее заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу сообщил, что Минстрой — единственный государственный орган, находящийся на самообеспечении. Он рассказал, что 45 сотрудников центрального аппарата ведомства получают зарплату из госбюджета, а остальные 2 тысячи 236 человек получают гонорары за счет заказов, чем и объясняется высокий оклад архитекторов и других специалистов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/360370/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
За нарушение норм Минстрой наложил штрафы на 140 миллионов сомов
В Кызыл-Кие на стройке семиэтажного дома выявили грубые нарушения
Минстрой: В настоящее время по Кыргызстану возводят 668 объектов
Минстрой вынес на обсуждение поправки к нормам сейсмостойкого строительства
В ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье
В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетонного завода
Минстрой Кыргызстана включил компанию «Зам зам билдинг» в черный список
Минстрой выявил незаконный объект в Бишкеке
Бетонный завод проверен: выявлены нарушения, назначены лабораторные исследования
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
12:02
Депутат: Самообеспечение Минстроя может привести к монополии и коррупции Депутат: Самообеспечение Минстроя может привести к моно...
12:00
Садык Шер-Нияз: ЮНЕСКО — это не про символы, а про стратегию будущего
11:55
ГКНБ разоблачил коррупционную схему с экскаватором на Иссык-Куле
11:48
Зампрокурора в Таласе поймали с поличным при получении 140 тысяч сомов
11:48
В метро Москвы начали проверять мобильные телефоны граждан — СМИ