Сроки сорваны. Министр сделал предупреждение подрядчику на «Манас-Ордо»

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев вынес предупреждение подрядной организации за отставание от графика реконструкции комплекса «Манас-Ордо».

Как сообщили в ведомстве, 26 апреля министр посетил Таласскую область, где проверил реализацию пяти крупных проектов. В ходе инспекции выявили, что работы на ключевом объекте идут с нарушением сроков.

В связи с этим предупреждение получили не только подрядчик, но и руководители профильных департаментов. Нурдан Орунтаев поручил в течение 10 дней активизировать строительные работы и обеспечить конкретные результаты, подчеркнув необходимость строгого соблюдения графика.

Согласно проекту, на территории комплекса «Манас-Ордо» планируется создание административного центра, конгресс-холла на 300 мест, коттеджей в национальном стиле, летних и зимних ресторанов, объектов для проведения торжественных мероприятий. Кроме того, предусмотрены торгово-развлекательная галерея и культурно-массовый центр на 3,5 тысячи мест.

Общая площадь комплекса составляет 225 гектаров. В рамках реконструкции музейное здание расширят с 450 до 1,5 тысячи квадратных метров, а экспозицию обновят с учетом современных подходов и национального колорита.

Отмечается, что «Манас-Ордо» впервые за последние 30 лет проходит масштабную реконструкцию.
