Парковки у домов узаконят. Минстрой вынес новые нормы на обсуждение

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа об изменении строительных норм для автомобильных стоянок.

Речь идет о корректировке СН КР 31-12:2018, которые регулируют размещение парковок. Ключевое нововведение — официальное разрешение размещать встроенные автостоянки непосредственно под жилыми этажами многоквартирных домов.

При этом вводятся жесткие условия безопасности. Проект предусматривает, что такие парковки должны:

отделяться противопожарными перекрытиями не ниже первого типа,

оснащаться автоматическими системами пожаротушения,

иметь противодымную защиту,

использовать раздельные системы вентиляции для парковки и жилой части,

обеспечивать шумо- и виброизоляцию.

В Минстрое отмечают, что изменения направлены на устранение разночтений в действующих нормах и повышение уровня пожарной безопасности.

Документ также должен унифицировать требования при проектировании жилых домов со встроенными парковками и привести нормы в соответствие с современной практикой.

После обсуждения проект может быть утвержден и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.