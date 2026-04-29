Общество

Парковки у домов узаконят. Минстрой вынес новые нормы на обсуждение

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа об изменении строительных норм для автомобильных стоянок.

Речь идет о корректировке СН КР 31-12:2018, которые регулируют размещение парковок. Ключевое нововведение — официальное разрешение размещать встроенные автостоянки непосредственно под жилыми этажами многоквартирных домов.

При этом вводятся жесткие условия безопасности. Проект предусматривает, что такие парковки должны:

  • отделяться противопожарными перекрытиями не ниже первого типа,
  • оснащаться автоматическими системами пожаротушения,
  • иметь противодымную защиту,
  • использовать раздельные системы вентиляции для парковки и жилой части,
  • обеспечивать шумо- и виброизоляцию.

В Минстрое отмечают, что изменения направлены на устранение разночтений в действующих нормах и повышение уровня пожарной безопасности.

Документ также должен унифицировать требования при проектировании жилых домов со встроенными парковками и привести нормы в соответствие с современной практикой.

После обсуждения проект может быть утвержден и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
