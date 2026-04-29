Парковки у домов узаконят. Минстрой вынес новые нормы на обсуждение

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа об изменении строительных норм для автомобильных стоянок.
Речь идет о корректировке СН КР 31-12:2018, которые регулируют размещение парковок. Ключевое нововведение — официальное разрешение размещать встроенные автостоянки непосредственно под жилыми этажами многоквартирных домов.
При этом вводятся жесткие условия безопасности. Проект предусматривает, что такие парковки должны:
- отделяться противопожарными перекрытиями не ниже первого типа,
- оснащаться автоматическими системами пожаротушения,
- иметь противодымную защиту,
- использовать раздельные системы вентиляции для парковки и жилой части,
- обеспечивать шумо- и виброизоляцию.
В Минстрое отмечают, что изменения направлены на устранение разночтений в действующих нормах и повышение уровня пожарной безопасности.
Документ также должен унифицировать требования при проектировании жилых домов со встроенными парковками и привести нормы в соответствие с современной практикой.
После обсуждения проект может быть утвержден и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.