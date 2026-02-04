Президент Франции сообщил о подготовке к диалогу с Владимиром Путиным. Париж продолжает подготовку к возможному диалогу с президентом России, пояснил он.

По словам Эммануэля Макрона, это делается «в консультации с президентом Зеленским и нашими главными европейскими коллегами», уточняет TF1.

«В настоящее время на техническом уровне ведутся обсуждения по подготовке к этому», — сказал глава Франции.

«В настоящий момент нет конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона», — сказал в свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва поддерживает идею развития и поддержания диалога, а инициатива по разрыву контактов исходила не от России.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что помогающие Украине европейские страны должны иметь собственный прямой канал связи с Россией, чтобы иметь возможность защищать свои интересы, не перекладывая ответственность на других.

Правительства стран Европы также выступали за назначение собственного представителя для контактов с Россией.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони также заявила, что Европе пора начать разговаривать с Россией. По словам Джорджи Мелони, европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры не только с Киевом, но и с Москвой.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже призвал западные страны вести диалог с властями России об урегулировании конфликта в Украине.