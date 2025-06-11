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Власть

Во Франции детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями — Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил запретить использование социальных сетей подростками до 15 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2.

«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции», — сказал глава государства, комментируя события в Ножан-сюр-Марне, где ученик напал с ножом на сотрудницу школы. 

ВВС
Фото ВВС. В Ножан-сюр-Марне 14-летний ученик напал с ножом на сотрудницу школы

По мнению Эммануэля Макрона, Евросоюз должен принять соответствующее решение в течение нескольких месяцев. 

Утром 10 июня в Ножан-сюр-Марне 14-летний ученик напал с ножом на сотрудницу школы. Инцидент произошел во время проверки сумок на входе в учебное заведение. Женщина скончалась от полученных ранений спустя несколько часов. Подростка обезвредили полицейские, присутствовавшие при проверке. Один из них получил легкие ножевые ранения. О мотивах нападения не сообщалось.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332298/
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