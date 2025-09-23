19:08
Президенту Франции пришлось идти пешком в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден пройтись пешком по улицам Нью-Йорка из-за перекрытых дорог. Об этом сообщило издание BFM TV.

По его данным, автомобиль французского президента остановила полиция, которая перекрыла улицы для проезда кортежа Дональда Трампа.

Инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как французский президент вышел из машины, чтобы обсудить ситуацию с офицером полиции, а затем позвонил Дональду Трампу.

«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыли», — сказал Эммануэль Макрон.

Через несколько минут улицу открыли, но только для пешеходов. Это вынудило президента Франции продолжить разговор с американским коллегой на ходу – он пешком отправился к французскому посольству.
