Премьер Италии заявила, что Европе пора начать разговаривать с Россией. По словам Джорджи Мелони, европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры не только с Киевом, но и с Москвой, сообщает Il Secolo d’Italia.

Фото Il Secolo d’Italia

Если европейцы будут контактировать только с одной стороной, их усилия будут неэффективными, сказала она на традиционной новогодней пресс-конференции.

«Я считаю, наступил момент, когда и Европа должна говорить с РФ, потому что, если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, ее позитивный вклад окажется ограниченным», — сказала премьер-министр Италии.

Она подчеркнула, что вести переговоры нужно «не вразнобой», такой подход приведет к тому, что Европа «окажет услугу» президенту России Владимиру Путину.

Джорджа Мелони также добавила, что пока преждевременно говорить о возвращении РФ в формат G8.