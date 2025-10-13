Макрон угрожает России расплатой в случае отказа от переговоров с Киевом

Эммануэль Макрон пригрозил России расплатой в случае отказа от переговоров с Киевом.

«РФ придется заплатить, если она продолжит упорствовать и не захочет садиться за стол переговоров», — написал президент Франции на своей странице в X после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

По его словам, поскольку соглашение, достигнутое в Газе, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, конфликт в Украине также должен быть прекращен.

Эммануэль Макрон добавил, что Франция также осуждает удары по критически важной инфраструктуре Украины накануне зимы и вместе с партнерами изучает возможность оказания необходимой помощи для восстановления и обеспечения безопасности жизненно важных услуг.