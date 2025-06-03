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Происшествия

Восковую фигуру Макрона украли из парижского музея и поставили у посольства РФ

Восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона украли из парижского музея и поставили у посольства России. Она похищена из Музея восковых фигур Гревен. Ответственность за акцию взяла на себя международная экологическая организация Greenpeace, сообщает Reuters.

Reuters
Фото Reuters

Уточняется, что три человека, женщины и мужчина, вошли в музей под видом обычных посетителей и незаметно переоделись в туалете в форму музейных сотрудников. Они вынесли фигуру, изображающую французского президента в своем кабинете в Елисейском дворце, через запасной выход. Воскового Эммануэля Макрона стоимостью около 40 тысяч евро злоумышленники спрятали под покрывалом.

Вскоре после происшествия в музей позвонил человек, представившийся активистом Greenpeace. Мужчина заявил, что именно он и его коллеги стоят за похищением.

Фигура Эммануэля Макрона доставлена к зданию посольства России в Париже. Там ее установили рядом с баннером с надписью: «Украина горит, бизнес продолжается». Активисты также разместили надписи «Уран», «Газ», намекая на продолжающееся энергетическое сотрудничество между Францией и РФ на фоне войны в Украине.  

Ведется расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331328/
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