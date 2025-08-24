11:58
Макрон позвонил Токаеву, а потом разместил в соцсети пост на казахском языке

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила Акорда.

«Главы государств отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН», — говорится в сообщении.

После этой беседы Эммануэль Макрон опубликовал пост на своей странице в X на казахском языке.

«Мы обсудили вопросы укрепления нашего стратегического партнерства, особенно в сферах транспорта и энергетики, в продолжение моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию в прошлом ноябре», — написал он.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, в том числе ситуацию вокруг Украины.
