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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Путин и Макрон впервые с осени 2022 года созвонились и провели беседу

Первый за три года телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов Совета безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в Ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения.

При рассмотрении ситуации вокруг Украины российский лидер напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности РФ, создавали в Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

Он подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер, отметили в Кремле.

По данным Reuters со ссылкой на офис французского президента, беседа длилась два часа. В публикации говорится, что Макрон призвал главу России к прекращению огня в Украине и началу переговоров об окончании конфликта.

Французский лидер намерен продолжать контакты с Владимиром Путиным. Он выступает за перемирие в Украине, сообщила канцелярия Эммануэля Макрона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334889/
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