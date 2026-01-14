16:02
Ситуация вокруг Украины

Европа тоже хочет своего спецпредставителя для переговоров с Россией по Украине

Европа тоже хочет своего специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, сообщает Politico. Им может стать президент Финляндии Александр Стубб.

Отмечается, что страны ЕС обсуждают возможность назначить спецпредставителя для переговоров по украинскому урегулированию, который сможет вести диалог с РФ. Politico со ссылкой на источники среди вероятных кандидатов называет лидера Финляндии и экс-премьера Италии Марио Драги.

Читайте по теме
Европе пора начать разговаривать с Россией — премьер-министр Италии

Это происходит на фоне заявлений европейских лидеров о необходимости диалога с Россией: об этом публично говорили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Собеседники издания в Евросоюзе заявляют, что на этом фоне в блоке вновь начали обсуждать идею назначить спецпредставителя. В ЕС опасаются, что Брюссель не сможет отстаивать свои позиции, если не будет сидеть за столом переговоров между РФ и Украиной. Они опасаются оказаться на задворках процесса из-за активности главы США Дональда Трампа.

«Макрон в последние дни продвигает идею, что в свете двусторонних переговоров между американцами и россиянами важно играть хоть какую-то роль в дискуссиях. Мелони горячо поддерживает это, они не наивны и понимают, чего можно достичь в таких переговорах. Но перед лицом выбора между участием и неучастием в национальных столицах растет понимание», — сказал изданию неназванный французский чиновник.

Многие детали этой инициативы остаются предметом спора: какой ранг будет у такого спецпредставителя, кому он будет подотчетен, будет это формальная или неформальная должность, будет представлять Европейский союз или «коалицию желающих».

В Италии предлагают назначить на эту роль бывшего премьер-министра Марио Драги, в ЕС называют возможным претендентом президента Финляндии Александра Стубба. Преимуществом назначения действующего главы государства называют то, что он был бы «более свободен относительно того, что говорить». К тому же он сумел подружиться с Дональдом Трампом благодаря игре в гольф.
