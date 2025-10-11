10:50
Дефицит кадров? Себастьен Лекорню снова назначен премьер-министром Франции

Себастьен Лекорню снова назначен премьер-министром Франции. Об этом сообщил телеканал BFMT со ссылкой на источники в правительстве.

Напомним, 6 октября Себастьен Лекорню снова назначен премьер-министром Франции. Об этом сообщил BFMT со ссылкой на источники. Он подал в отставку, проработав на посту всего 27 дней. Президент страны Эммануэль Макрон отставку принял.

Ранее Себастьен Лекорню подвергся критике со стороны оппонентов и правых после того, как накануне вечером представил часть нового кабмина. Во вторник он должен был выступить с заявлением о своей общей политике в Национальной ассамблее, но оппозиционные партии выступили за вынесение ему вотума недоверия.

Президент Франции снова назначил премьер-министром Себастьена Лекорню спустя всего четыре дня после отставки.

О его переназначении Елисейский дворец объявил вскоре после того, как истекли 48 часов, отпущенные Эммануэлем Макроном самому себе на назначение нового премьера.
