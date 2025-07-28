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Власть

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приветствуют друг друга как братаны — Politico

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приветствуют друг друга «как братаны», пишет Politico.

«Это было странно-забавно — Трамп растягивал: «Эмманюэль-ль-ль», а Макрон отвечал: «Дональд-д-д», и так по очереди», — рассказали источники изданию.

В публикации также говорится, что Дональд Трамп, как и во время первого президентского срока, нарушая дипломатические правила, делится с политиками своим личным телефонным номером и призывает их звонить ему напрямую.

«Дональду Трампу это нравится. Ему льстят прямые телефонные звонки», — заявлял ранее сенатор от Республиканской партии Кевин Крамер.

Премьер-министр Великобритании Ким Стармер, в свою очередь, писал Трампу в мессенджер в начале марта, пытаясь наладить их отношения с Владимиром Зеленским после провальной встречи в Овальном кабинете.

Один из источников отметил, что с французским лидером у главы Белого дома сложились столь теплые отношения, что однажды они приветствовали друг друга «как братаны».
Ссылка: https://24.kg/vlast/337707/
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