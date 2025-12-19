ЦА+Япония: в МИД РФ надеются, что встреча не будет затрагивать интересы России

Состоялась встреча директора Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Людмилы Воробьевой с Послом Японии в Российской Федерации Акирой Муто. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

«Был проведен обмен мнениями о текущей ситуации в российско-японских отношениях, а также по международной проблематике и вопросам, касающимся обеспечения безопасности в сопредельных районах двух стран.

Внимание японской стороны было обращено на то, что в информационном поле вокруг предстоящего 19-20 декабря в Токио инаугурационного саммита диалога «Центральная Азия — Япония» циркулируют сообщения с антироссийским подтекстом. В этой связи была выражена надежда, что тематика такого рода межгосударственных контактов будет касаться исключительно стран-участниц, а встреча не будет прямо или косвенно затрагивать интересы России», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Токио для участия в этом саммите.

Япония проводит саммит в формате C5+1 с участием пяти государств Центральной Азии. В повестку могут войти и двусторонние переговоры премьер-министра Санаэ Такаити с лидерами стран региона.

Вице-президент правящей Либерально-демократической партии Таро Асо ранее заявил, что Токио должен усилить дипломатическую активность в регионе на фоне серии недавних саммитов Центральной Азии с Россией, Китаем и США.