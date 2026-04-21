Кыргызстан и Япония уберут двойное налогообложение

В Жогорку Кенеш внесли законопроект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Японией об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Документ предусматривает ратификацию соглашения, подписанного 19 декабря 2025 года в Токио. После вступления закона в силу Министерство иностранных дел должно уведомить японскую сторону о завершении всех внутригосударственных процедур.

Как отмечается в справке-обосновании, соглашение направлено на создание единых правил налогообложения доходов между двумя странами, что позволит избежать двойного налогообложения и снизить налоговые риски для бизнеса и граждан.

Ожидается, что документ упростит экономическое сотрудничество, повысит инвестиционную привлекательность Кыргызстана и обеспечит прозрачность налоговых отношений с Японией.

Само соглашение охватывает налоги на доходы и регулирует вопросы распределения налоговых прав между странами, а также механизмы предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.