Общество

В Кара-Балте внедрят японскую технологию строительства современного полигона

В Кара-Балте Чуйской области планируется запуск пилотного проекта по строительству современного мусорного полигона с применением японской технологии «Фукуока». Об этом сообщает Минприроды.

По его данным, проект нацелен на кардинальное снижение экологической нагрузки и переход к современным стандартам управления отходами.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщает, что в рамках рабочей встречи с представителями Азиатского банка развития и Японского фонда обсуждены вопросы реализации проекта, включая внедрение технологии «Фукуока», привлечение грантового финансирования и оказание технической поддержки.

Технология «Фукуока» позволяет ускорять естественные процессы разложения отходов, снижать образование токсичного фильтрата и предотвращать выбросы вредных веществ в окружающую среду. В отличие от традиционных полигонов, она минимизирует риски самовозгорания и существенно уменьшает
распространение неприятных запахов.

Ожидается, что реализация проекта позволит:

  • снизить загрязнение почвы и подземных вод;
  • повысить санитарную безопасность для жителей;
  • создать модель для внедрения аналогичных решений по всей республике.

Переход на современные экологические технологии является необходимым условием для защиты здоровья граждан и устойчивого развития страны.
