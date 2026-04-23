ООН: Страны ЦА должны расширить сотрудничество в сфере циклической экономики

Фото с сайта news.un.org. На добычу и переработку ресурсов сегодня приходится более половины глобальных выбросов парниковых газов

Страны Центральной Азии наращивают региональное сотрудничество, чтобы ускорить переход к циклической экономике и снизить нагрузку на природные ресурсы. Об этом заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, выступая на полях регионального экологического саммита в столице Казахстана.

По ее словам, действующая модель потребления и производства, основанная на принципе «добыл — произвел — выбросил», нежизнеспособна. На добычу и переработку ресурсов сегодня приходится более половины глобальных выбросов парниковых газов и до 40 процентов загрязнения воздуха твердыми частицами. Кроме того, эти процессы оборачиваются масштабной утратой биоразнообразия.

«Если мы продолжим следовать линейной модели, то к 2060 году глобальная добыча ресурсов может вырасти на 60 процентов», — предупредила Андерсен.

Аналогичная проблема ждет и Центральную Азию, чье население, по прогнозам, приблизится к 100 миллионам человек к середине века.

В этих условиях переход к циклической экономике становится не просто экологической, но и экономической необходимостью. Такой подход предполагает сокращение отходов за счет повторного использования, ремонта, переработки и более эффективного проектирования товаров и услуг.

Как подчеркнула глава ЮНЕП, внедрение циклических моделей может открыть новые рынки, создать рабочие места и укрепить экономику.

По оценкам международных экспертов, глобальный ВВП при таком переходе может вырасти на три процента выше ожидаемого уровня, а использование материалов — сократиться на 30 процентов. При этом выбросы парниковых газов могут уменьшиться более чем на 80 процентов. Международная организация труда прогнозирует, что циркулярная экономика поможет к 2030 году создать как минимум семь миллионов новых рабочих мест. «Это станет большой победой для людей и планеты», — подчеркнула Ингер Андерсен.

В Центральной Азии уже предпринимаются шаги по управлению отходами, однако, как отметила Андерсен, этого недостаточно. Необходим переход к новым бизнес-моделям, которые позволят сократить образование отходов на всех этапах — от проектирования до потребления.

Ключевую роль в этом процессе играют также правительства. Среди эффективных инструментов — налоговые и финансовые стимулы, государственные закупки и системы расширенной ответственности производителей. Государственные финансовые институты, в свою очередь, могут поддерживать развитие рынка, особенно для малых и средних предприятий и инновационных стартапов.

Особое внимание предлагается уделить таким сферам, как производство пластика, строительство, электроника и сельское хозяйство. Важным направлением является также рациональное использование полезных ископаемых.

Центральная Азия обладает значительными запасами минеральных ресурсов: на регион приходится около 39 процентов мировых запасов марганцевой руды, 30 процентов хрома, 20 процентов свинца, 13 процентов цинка и 9 процентов титана. Это делает вопрос их устойчивого и эффективного использования особенно актуальным в контексте энергетического перехода и роста спроса на сырье.

Ингер Андерсен подчеркнула, что региональное сотрудничество может значительно ускорить переход к циклической экономике. Согласованная политика стран позволит эффективнее реализовывать климатические и природоохранные обязательства, а также стимулировать развитие экологичного туризма и снижение использования одноразового пластика.