Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Японию. Поездка осуществляется по приглашению премьер-министра Японии Санаэ Такаити для участия в Первом саммите Диалога «Центральная Азия + Япония». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Ханеда в Токио. В аэропорту вывешены государственные флаги стран Центральной Азии, постелена ковровая дорожка.

Президента Садыра Жапарова встретили вице-министр иностранных дел Японии Эри Арфия и другие официальные лица.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча главы государства с высшим руководством Японии. Кроме того, на полях саммита состоится бизнес-форум стран Центральной Азии и Японии, направленный на развитие торгово-экономического сотрудничества.