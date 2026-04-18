В Москве состоялась встреча глав МИД в формате «Россия — Центральная Азия»

В Москве состоялась девятая встреча глав внешнеполитических ведомств в формате «Россия — Центральная Азия».

Фото пресс-службы МИД РФ
Фото пресс-службы МИД РФ

В нем приняли участие министры иностранных дел Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

По данным пресс-службы МИД РФ, в традиционно дружеской и конструктивной атмосфере стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на втором саммите «Центральная Азия — Россия» 9 октября 2025 года в Душанбе, включая выдвинутые на встрече «в верхах» масштабные инициативы.

Проведен обзор процесса формирования шестисторонних рабочих групп и согласования профильных дорожных карт по выполнению плана совместных действий в сферах экономики, энергетики, транспорта, здравоохранения, культуры, образования и экологии.

Подчеркнут общий настрой на дальнейшую последовательную совместную работу по поступательному продвижению всего комплекса российско-центральноазиатского стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам сотрудничества России и государств Центральной Азии в сферах экономики, энергетики, экологии и региональной безопасности.

Участники провели обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня на фоне беспрецедентной эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.
