Япония намерена провести первый саммит с Центральной Азией 19-20 декабря

Япония планирует провести саммит в формате C5+1 с участием пяти государств Центральной Азии 19–20 декабря в Токио. Об этом сообщают японские СМИ.

По их данным, в повестку могут войти и двусторонние переговоры премьер-министра Санаэ Такаити с лидерами стран региона.

Вице-президент правящей Либерально-демократической партии Таро Асо заявил, что Токио должен усилить дипломатическую активность в регионе на фоне серии недавних саммитов Центральной Азии с Россией, Китаем и США.

«С дипломатической точки зрения очень важно, чтобы Япония также успешно проводила такие саммиты», — отметил он.

В пресс-службе президента КР о поездке Садыра Жапарова обещали сообщить позднее.

К 20-летию диалога «Центральная Азия — Япония» стороны планировали провести саммит в Казахстане в августе 2024 года, однако визит отменили в последний момент после предупреждения о возможном мощном землетрясении в Японии.

О планах провести встречу в этом году стало известно в конце ноября. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассчитывает использовать предстоящий саммит как возможность укрепить отношения с богатыми ресурсами государствами и усилить экономическую безопасность, продвинуть сотрудничество в ряде областей.
