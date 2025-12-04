Стратегическая география меняется: почему визит Садыра Жапарова в Пакистан важен

Поездка Садыра Жапарова в Пакистан стала первым государственным визитом лидера Кыргызстана в Исламабад за всю историю независимости нашей республики. На авиабазе «Нур Хан» его встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.

Канатбек Азиз, директор НИИ «Геополитики и стратегии», объяснил 24.kg, почему на фоне фрагментарных отношений это событие имеет стратегическое значение, как железнодорожный проект «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» может получить продолжение на юг, а Пакистан может помочь нашей стране получить доступ к мировым портам.

Фото из интернета. Директор НИИ «Геополитики и стратегии» Канатбек Азиз

— Взаимоотношения Бишкека и Исламабада до сих пор оставались фрагментарными и без четкой политической траектории. За все время независимости лишь один лидер Кыргызстана посещал Пакистан, и то в формате краткого рабочего визита (Аскар Акаев, январь 2005 года).

На этом фоне государственный визит Садыра Жапарова становится заметным маркером изменения динамики двусторонних отношений. Фактически речь о стремлении перевести взаимодействие из эпизодического в системный формат и определить конкретные направления сотрудничества, которые долгие годы оставались на периферии общей повестки.

Фото пресс-службы президента КР. Государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Пакистан

Экономические отношения также были крайне ограниченными. Объем взаимной торговли едва достиг $20 миллионов, что не соответствует потенциалу двух стран. Между Кыргызстаном и Пакистаном есть значительная неиспользованная ниша в торгово-экономическом взаимодействии, и при правильной настройке механизмов сотрудничества этот показатель может вырасти многократно.

— Можно ли считать, что этот визит другие страны воспринимают спокойно и без напряжения?

— В условиях геополитической турбулентности вести внешнюю политику, не задевая интересов других, практически невозможно. Но парадокс в том, что именно такие периоды расширяют пространство для самостоятельных решений и позволяют по-новому выстроить внешние контуры взаимодействия.

Кыргызстан, ставя во главу угла национальные интересы, старается максимально использовать такие возможности. Вместе с тем политический диалог с Пакистаном не направлен против других стран, в том числе Индии или Афганистана. Канатбек Азиз

Сегодня очевидно, что крупные державы пересматривают свои отношения и формируют новые стратегические конфигурации. В такой ситуации крайне важно, чтобы Кыргызстан не оказался на внешнеполитической периферии. Президент Садыр Жапаров демонстрирует четкое понимание этой логики, стремясь обеспечить стране самостоятельную и активную роль в формирующихся региональных конфигурациях.

— Что вы имеете в виду? Разве стране с населением более 250 миллионов интересен Кыргызстан?

— Не буду углубляться в детали торгово-экономической повестки и сосредоточусь на геополитической плоскости. Сегодня интересы Кыргызстана и Пакистана совпадают: обеим странам необходимы устойчивые и предсказуемые маршруты региональной логистики. Пакистан стремится расширять связи на север, а Кыргызстан — подключаться к транспортным коридорам, обеспечивающим доступ к новым рынкам.

В этом контексте стартовавший железнодорожный проект «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» в перспективе может получить продолжение на юг через Афганистан и далее на юго-запад, в направлении пакистанских логистических и портовых узлов. Такая ситуация формирует логичную точку пересечения интересов Бишкека и Исламабада в региональной архитектуре. Это, во-первых.

Фото пресс-службы президента КР

Кыргызстан напрямую в нем не участвует, но его реализация создает новую реальность, которую мы игнорировать не можем. Китайский Синьцзян-Уйгурский автономный район граничит с нами, и в долгосрочной перспективе это подталкивает к обсуждению возможных транспортных связок, способных обеспечить выход страны к морю через пакистанские порты. Это не вопрос ближайших лет, но в стратегической перспективе подобная конфигурация уже рассматривается как часть будущей архитектуры коридоров «Север — Юг».