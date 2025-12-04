16:02
Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана начали официальные переговоры

В Исламабаде состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Главу государства встретил премьер-министр Шахбаз Шариф. После взаимных приветствий военный оркестр исполнил государственные гимны Кыргызстана и Пакистана.

Командир почетного караула представил приветственный рапорт, после чего Садыр Жапаров в сопровождении командира прошел по ковровой дорожке. Затем лидеры двух стран обменялись короткими приветствиями с членами официальных делегаций.

По завершении церемонии Садыр Жапаров и Шахбаз Шариф приняли участие в совместной посадке дерева — символическом жесте развития сотрудничества. После этого стороны направились в зал для проведения переговоров.
