17:36
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Власть

Садыр Жапаров показал основателю Tron кочевые традиции кыргызов

Садыр Жапаров и основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан сегодня посетили государственный природный парк «Ала-Арча», где для них была организована масштабная этнокультурная программа. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте по теме
Садыр Жапаров принял основателя блокчейн-платформы Tron Джастина Сана

В ходе визита гостям продемонстрировали многовековые традиции, быт и уникальное наследие кыргызского народа. Встреча началась с выступления акынов-импровизаторов, которые представили богатство национального музыкального и поэтического искусства.

Особое внимание было уделено погружению в жизнь кочевников. Садыр Жапаров и Джастин Сан ознакомились с инсталляциями, воссоздающими быт предков, а также посетили ремесленные мастерские. Там народные умельцы показали технику создания уникальных изделий ручной работы из кожи и металла.

Завершилась программа демонстрацией национальных видов спорта и охотничьих традиций. Гостям показали мастерство стрельбы из лука, охоту с ловчими птицами и скоростные состязания кыргызских борзых — тайганов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370972/
просмотров: 267
Версия для печати
