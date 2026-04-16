По поручению президента КР местные власти два месяца будут встречаться с народом

С 10 мая по всему Кыргызстану руководители областного и районного уровней, а также представители правоохранительных органов посетят каждый айыл окмоту для встреч с населением. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на встрече с жителями Ноокатского района.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Ноокатского района

По его словам, за пять дней поездки по Ошской области на встречах люди в 95 процентах случаев поднимали вопросы, которые должны решаться на уровне области, района или айыл окмоту.

«В связи с этим я дал поручение, сейчас составляется график. С 10 мая во всех семи областях мои полпреды, руководители областей и районов, включая областных судей и прокуроров, будут объезжать каждый айыл окмоту в течение двух месяцев», — сказал президент.

Садыр Жапаров с 11 по 15 апреля совершил рабочую поездку по Ошской области, где в городе Оше и центрах семи районов встретился с жителями и лично выслушал их проблемы.