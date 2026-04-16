Паралич системы или честный разговор? Эксперты о поездке президента в Ош

С 11 по 15 апреля президент Садыр Жапаров побывал на юге Кыргызстана, где встретился с жителями Оша и семи районов области.

Если первая встреча проходила с ограничениями, то дальше формат стал максимально открытым. Без фильтров, без необходимости предварительного согласования люди говорили о том, что их действительно волнует. А это были в основном базовые, повседневные вопросы — про землю, воду, дороги, школы, детские сады, больницы, газификацию, ирригацию, качество строительства, социальные выплаты.

Отдельный пласт — частные истории о судебных спорах, конфликтах с правоохранительными органами и поиск справедливости. И большое количество обращений по судебным и вопросам, связанным с силовиками, — тревожный момент, свидетельствующий о том, что доверие к судебной и силовым структурам остается крайне низким.















Однако, как отметил блогер и журналист Ыдырыс Исаков, сам факт, что граждане вынуждены обращаться напрямую к Садыру Жапарову по локальным вопросам, говорит о сбоях в системе: «Это выглядит как открытый диалог, и это хорошо. Но то, что люди не могут решить проблемы на местах, — уже не позитивный сигнал».

Политолог Тологон Келдибаев обращает внимание на другой аспект, более широкий, в общем связанный с функциями института президента. «Глава государства должен заниматься стратегией — экономикой, безопасностью, развитием. Если он будет решать каждую локальную проблему, неизбежно пострадают вопросы национального уровня», — считает он.

В то же время депутат Дастан Бекешев призывает не сводить проблему к персональной ответственности акимов, указывая на более глубокие системные причины. По его словам, неэффективность на местах сочетается с перегруженностью правоохранительных органов и общим дефицитом ресурсов.

Органы местного самоуправления работают неэффективно, где-то чрезмерно бюрократично. Правоохранительные органы перегружены заявлениями и порой не успевают их обрабатывать — обращений действительно много. Дастан Бекешев

Он подчеркивает, что возлагать всю вину на местные власти некорректно. «Нельзя сказать, что во всем виноват аким. Если говорить о местных вопросах, например, о строительстве каналов, откуда ему брать средства? Если обращаться за финансированием к республиканскому бюджету, нужно понимать, что у него самого немало проблем», — заметил Дастан Бекешев.

Эту логику продолжает политолог Бакыт Бакетаев, переводя дискуссию в плоскость институциональных решений. По его словам, по итогам поездок президенту предстоит осмыслить работу всей вертикали власти и сделать соответствующие выводы.

Эксперт считает, что действующая модель управления устарела и требует пересмотра с перераспределением полномочий на местах.

«Власть нужно диверсифицировать вниз, дать больше полномочий, но при этом и спрашивать за результат», — поясняет он.

При этом, как отмечает Бакыт Бакетаев, такие изменения невозможны без более широкой административной реформы и цифровизации, которые позволят повысить эффективность системы и снизить необходимость обращения граждан к главе государства по локальным вопросам.

Садыр Жапаров, кстати, закрывать глаза на такую апатичность системы местного самоуправления не стал. По итогам поездки он довольно жестко раскритиковал власть в регионах. И тоже подчеркнул, что большинство озвученных проблем должны были решаться на уровне айыл окмоту и районов.

Получив «по шапке», реакция последовала быстро: с 10 мая чиновники всех уровней должны выйти «в поля», в течение месяца побывать в каждом айыл окмоту, встретиться с жителями и разобрать проблемы прямо на месте.