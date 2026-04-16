Власть

Президент поручил сначала выплатить компенсации, а потом сносить дома в Ноокате

Президент Садыр Жапаров в ходе встречи с жителями Ноокатского района поручил не сносить дома, попадающие под строительство альтернативной дороги, без полной компенсации.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

С соответствующей просьбой к нему обратилась жительница села Озгор. Женщина сообщила, что их дом, доставшийся от предков и существующий более 100 лет, попадает под проект дороги. По ее словам, после разметки участка семья живет в неопределенности и не знает, что делать дальше.

Сельчанка попросила, чтобы перед сносом им выплатили полную компенсацию и помогли с новым жильем.

В ответ глава государства подчеркнул, что все вопросы будут решаться строго в рамках закона. Он заявил, что сначала будут выплачены компенсации и согласованы условия с владельцами, и только после этого возможен снос.

«Сначала полностью решим вопрос компенсации, договоримся с людьми, и только потом будет освобождение участков», — отметил Садыр Жапаров.

Работы по проекту альтернативной дороги в районе продолжаются.
