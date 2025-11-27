Пожар в Гонконге. Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР

Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в результате пожара в Гонконге. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Си Цзиньпину.

«С глубокой скорбью принял печальную весть о гибели людей в результате пожара, случившегося в специальном административном районе Гонконга Китайской Народной Республики. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, разделяя их боль, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Напомним, масштабный пожар произошел в высотном жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Возгорание началось в одном из домов в районе Тай По, и огонь быстро перекинулся по бамбуковым строительным лесам на соседние здания, охватив в итоге семь высоток.

Число погибших превысило 50 человек. Еще 279 числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 29 пострадавших.