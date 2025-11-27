22:51
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Власть

Пожар в Гонконге. Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР

Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в результате пожара в Гонконге. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Си Цзиньпину.

«С глубокой скорбью принял печальную весть о гибели людей в результате пожара, случившегося в специальном административном районе Гонконга Китайской Народной Республики. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, разделяя их боль, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Напомним, масштабный пожар произошел в высотном жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Возгорание началось в одном из домов в районе Тай По, и огонь быстро перекинулся по бамбуковым строительным лесам на соседние здания, охватив в итоге семь высоток.

Число погибших превысило 50 человек. Еще 279 числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 29 пострадавших.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352564/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР выразил соболезнования родным погибших в пожаре в Оше и на заводе
Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией
Взрыв в порту. Президент Кыргызстана выразил соболезнования главе Ирана
Президент выразил соболезнования Ватикану в связи с кончиной Папы Римского
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу
Землетрясение в Тибете. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе КНР
Садыр Жапаров выразил соболезнования лидерам Кореи в связи с авиакатастрофой
Глава кабмина КР оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Президент России Владимир Путин с&nbsp;госвизитом прибыл в&nbsp;Бишкек Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с&nbsp;коррупцией в&nbsp;КР Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
27 ноября, четверг
22:45
Завершился госвизит президента России Владимира Путина в Кыргызстан Завершился госвизит президента России Владимира Путина...
22:41
Редкий документ об основании корпорации Apple выставят на аукцион
22:20
Бишкекские самбисты стали победителями на международном турнире в Казахстане
22:09
Пожар в Гонконге. Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР
22:02
Российские дзюдоисты смогут выступать на международных турнирах под флагом РФ