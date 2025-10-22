13:17
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Власть

Президент КР выразил соболезнования родным погибших в пожаре в Оше и на заводе

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагических происшествий, произошедших в последние дни в городе Ош и в селе Новопокровка Иссык-Атинского района.

«С глубоким прискорбием воспринял известие о пожаре в городе Ош, унесшем жизни шестерых наших соотечественников — матери и ее пятерых детей, а также о трагедии на заводе в селе Новопокровка, где в результате взрыва цементной цистерны погибли двое рабочих. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и горе. Пусть Всевышний дарует вам терпение и силы пережить эти тяжелые утраты, а души усопших обретут вечный покой.

Государственные органы примут все необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — сказал глава государства в своем соболезновании.

Президент Садыр Жапаров также поручил МЧС и профильным министерствам принять исчерпывающие меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров.

«С наступлением холодов повышается угроза их возникновения при использовании электроэнергии и отопительных приборов в частных жилых домах, а также на производственных объектах. Необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения о мерах предосторожности и обеспечить безопасность граждан», — отметил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348078/
просмотров: 608
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией
Взрыв в порту. Президент Кыргызстана выразил соболезнования главе Ирана
Президент выразил соболезнования Ватикану в связи с кончиной Папы Римского
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу
Землетрясение в Тибете. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе КНР
Садыр Жапаров выразил соболезнования лидерам Кореи в связи с авиакатастрофой
Глава кабмина КР оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России
Популярные новости
Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября
Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в&nbsp;неуплате 14&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;аренду Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в неуплате 14 миллионов сомов за аренду
Изменения в&nbsp;закон о&nbsp;неналоговых доходах подписал президент Изменения в закон о неналоговых доходах подписал президент
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
22 октября, среда
13:16
Глава ГКНБ подарил квартиру заслуженному артисту КР Хабибилле Азиреткулову Глава ГКНБ подарил квартиру заслуженному артисту КР Хаб...
13:00
В Бишкеке дожди маловероятны. Прогноз погоды на 23-26 октября
12:38
До 1 мая 2026 года ввели ограничения на движение автобусов по трассе Ош—Бишкек
12:27
Очевидцы сняли на видео свалку мусора у Ала-Арчинского водохранилища
12:21
Из-за кортежа Бердымухамедова беременную не пропустили в больницу. Она умерла