Президент КР выразил соболезнования родным погибших в пожаре в Оше и на заводе

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагических происшествий, произошедших в последние дни в городе Ош и в селе Новопокровка Иссык-Атинского района.

«С глубоким прискорбием воспринял известие о пожаре в городе Ош, унесшем жизни шестерых наших соотечественников — матери и ее пятерых детей, а также о трагедии на заводе в селе Новопокровка, где в результате взрыва цементной цистерны погибли двое рабочих. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и горе. Пусть Всевышний дарует вам терпение и силы пережить эти тяжелые утраты, а души усопших обретут вечный покой.

Государственные органы примут все необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — сказал глава государства в своем соболезновании.

Президент Садыр Жапаров также поручил МЧС и профильным министерствам принять исчерпывающие меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров.

«С наступлением холодов повышается угроза их возникновения при использовании электроэнергии и отопительных приборов в частных жилых домах, а также на производственных объектах. Необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения о мерах предосторожности и обеспечить безопасность граждан», — отметил глава государства.