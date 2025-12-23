Убийство школьника в Подмосковье. Путин выразил соболезнования Рахмону

Президент России на встрече в Санкт-Петербурге с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном выразил соболезнования в связи с гибелью в подмосковной школе 10-летнего Кобилджона Алиева.

«Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и, безусловно, [виновные] будут наказаны в полном объеме», — сказал он.

Напомним, 16 декабря в Успенской школе в Подмосковье подросток Тимофей К. ранил охранника и убил 10-летнего ученика четвертого класса Кобилджона Алиева. Перед нападением он спрашивал ребят в школе, кто они по национальности. На Тимофее К. была экипировка с надписями, отсылающими к массовым убийствам.

Подростку предъявили обвинения по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Он арестован по решению суда.

Кобилджон Алиев, гражданин РТ, получил смертельное ранение. В связи с произошедшим посла РФ вызвали в МИД республики, где вручили ноту с требованием провести расследование и наказать виновных.