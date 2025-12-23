09:17
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Происшествия

Убийство школьника в Подмосковье. Путин выразил соболезнования Рахмону

Президент России на встрече в Санкт-Петербурге с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном выразил соболезнования в связи с гибелью в подмосковной школе 10-летнего Кобилджона Алиева.

«Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и, безусловно, [виновные] будут наказаны в полном объеме», — сказал он.

Напомним, 16 декабря в Успенской школе в Подмосковье подросток Тимофей К. ранил охранника и убил 10-летнего ученика четвертого класса Кобилджона Алиева. Перед нападением он спрашивал ребят в школе, кто они по национальности. На Тимофее К. была экипировка с надписями, отсылающими к массовым убийствам.

Подростку предъявили обвинения по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Он арестован по решению суда.

Кобилджон Алиев, гражданин РТ, получил смертельное ранение. В связи с произошедшим посла РФ вызвали в МИД республики, где вручили ноту с требованием провести расследование и наказать виновных.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355580/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство школьника в Подмосковье. Напавшего на ребенка подростка арестовали
Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в Таджикистане
Голливудский режиссер и его жена найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе
КР намерена расширять сотрудничество в горнодобывающей отрасли с Таджикистаном
Таджикистан опроверг сообщения о запрашиваемой у России и ОДКБ помощи
Таджикистан попросил военной помощи у России из-за атак на границе
В России исполнитель убийства генерала Генштаба приговорен к пожизненному сроку
Пожар в Гонконге. Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР
Убийство Айзирек Эралиевой. Суд оставил приговор супругу без изменений
В убийстве мэра одного из городов Мексики подозревают сотрудников полиции
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
09:15
Сборная Кыргызстана по футзалу разгромно проиграла на товарищеском турнире Сборная Кыргызстана по футзалу разгромно проиграла на т...
09:06
Убийство школьника в Подмосковье. Путин выразил соболезнования Рахмону
09:01
Волейболистки из Кыргызстана уступили команде Мальдивских островов
08:50
В 2026 году в Россию приедут 40 тысяч рабочих из Индии
08:43
Легенда видеоигр, создатель Call of Duty погиб в США