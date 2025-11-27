12:03
Происшествия

Масштабный пожар произошел в высотном жилом комплексе в Гонконге: 36 погибших

Масштабный пожар произошел в высотном жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post.

Возгорание началось в одном из домов в районе Тай По, и огонь быстро перекинулся по бамбуковым строительным лесам на соседние здания, охватив в итоге семь высоток.

В комплексе восемь 31-этажных домов — это около двух тысяч квартир, в которых проживают более 4 тысяч человек. Построенные в 1983 году многоквартирные дома находились на реконструкции.

По данным СМИ, это крупнейший пожар в стране за последние 17 лет. К тушению пожара были привлечены более 760 спасателей. Пожарные сообщили, что не смогли добраться до крыш 31-этажных домов, поскольку температура поднялась до экстремально высоких значений.

Точная причина возгорания пока неизвестна. В марте власти объявили о постепенном отказе от использования лесов из бамбука из-за высокой пожароопасности. СМИ также отмечают, что жильцы в течение полугода жаловались на рабочих, которые курили во время ремонта.

Число погибших увеличилось до 36 человек. Еще 279 человек числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 29 пострадавших.

Соболезнования пострадавшим и близким погибших в пожаре выразил председатель КНР Си Цзиньпин.
