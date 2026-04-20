Общество

Роза Айтматова выразила соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова

Сестра выдающегося писателя Чингиза Айтматова, общественный деятель Роза Айтматова, выразила глубокие соболезнования казахскому народу в связи с кончиной великого поэта и гуманиста Мухтара Шаханова.

В своем обращении она отметила, что уход Шаханова — это тяжелая утрата не только для Казахстана, но и для всего кыргызского народа. По ее словам, поэт на протяжении многих лет был духовным мостом между двумя странами и служил подлинным посланником дружбы. За свой вклад в культуру и укрепление братских связей он был удостоен высокого звания «Народный поэт Кыргызстана».

Президент выразил соболезнования Казахстану в связи с кончиной Мухтара Шаханова

«Для нашей семьи он был очень близким человеком. На протяжении многих лет он был соратником по перу, единомышленником и современником моего брата Чингиза Айтматова, вместе они несли духовную ношу целой эпохи. Его светлый образ, чистое слово и объединяющее народы наследие навсегда сохранятся в наших сердцах», — подчеркнула Роза Айтматова.

Семья Айтматовых отмечает, что после великого поэта осталось богатое литературное наследие, которое продолжит пробуждать совесть и обогащать внутренний мир людей во всем мире. Разделяя скорбь братского народа, они пожелали, чтобы земля выдающемуся мастеру слова была пухом.

Мухтар Шаханов — выдающийся писатель, поэт, драматург, известный политический деятель, бывший депутат Верховного Совета СССР, экс-депутат Мажилиса, Герой Труда Казахстана (2022), народный писатель Казахстана (1996), народный поэт Кыргызской Республики (1994).

Ему было 83 года.
Материалы по теме
Президент выразил соболезнования Казахстану в связи с кончиной Мухтара Шаханова
Убийство школьника в Подмосковье. Путин выразил соболезнования Рахмону
Пожар в Гонконге. Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю КНР
Президент КР выразил соболезнования родным погибших в пожаре в Оше и на заводе
Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
Садыр Жапаров выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией
Взрыв в порту. Президент Кыргызстана выразил соболезнования главе Ирана
Президент выразил соболезнования Ватикану в связи с кончиной Папы Римского
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу
