Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о ядерном разоружении

Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о денуклеаризации (ядерном разоружении — прим. ред.).

При этом ранее президент США заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами.

После таких заявлений СМИ уточнили у главы Белого дома, не приближают ли такие испытания риск ядерной эскалации.

«Я так не думаю... Я думаю, мы это достаточно хорошо ограничили», — ответил он и сказал, что денуклеаризация была бы великим делом, и США уже ведут такие переговоры с Россией.

«Если мы что-то предпримем, к нам присоединится Китай», — добавил Дональд Трамп.

Япония, где с визитом находился глава Соединенных Штатов, объявила, что продолжит продвигать политику «мира без ядерного оружия».

«Наша страна будет продолжать продвигать реалистичные и практические усилия по реализации мира без ядерного оружия, включая скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и поддержание и укрепление режима Договора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении властей страны.

Последние испытания со взрывом ядерного устройства США провели в 1992 году, Россия — в 1990-м, а Китай — в 1996-м. Кроме испытаний, при которых непосредственно взрывают ядерный боеприпас, существуют испытания ядерного оружия, в которых проверяются неядерные системы боеголовок, а сам заряд заменяют муляжом.

США, Китай и Израиль не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, Россия в 2023 году отозвала ратификацию.

Денуклеаризация (ядерное разоружение) — процесс сокращения или полного уничтожения ядерного оружия на территории определенной страны или в мире в целом.