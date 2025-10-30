Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами. Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

«У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Это было достигнуто, включая полное обновление существующих вооружений, во время моего первого президентского срока. Из-за огромной разрушительной силы я не хотел этого делать, но у меня не было выбора!

Россия занимает второе место, а Китай — далекое третье, но через пять лет они сравняются. Из-за программ испытаний в других государствах я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных. Этот процесс начнется немедленно», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в РФ прошли испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

«Испытание проведено 21 октября. Осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел. Технические характеристики «Буревестника» позволяют применять его с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии», — докладывал президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, добавив, что ракета находилась в воздухе около 15 часов.