Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения — CNN

Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия и за последние годы провел как минимум одно тайное испытание в рамках полной трансформации своего арсенала. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу равного России и США и могут обеспечить технические возможности, которыми в настоящее время не обладают ни одна из двух доминирующих ядерных держав», — говорится в статье.

Утверждается, Китай в июне 2020 года провел тайное ядерное испытание, несмотря на введенный с 1996 года мораторий на подобную деятельность, и планировал провести еще несколько экспериментов в будущем.

По мнению разведки США, Пекин намерен создать «ядерное оружие следующего поколения», в том числе с использованием нескольких миниатюрных ядерных боеголовок внутри одной ракеты.

«По словам источников, Китай, по всей видимости, также разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности — то, чего страна ранее никогда не производила, — которое может быть применено против целей, расположенных ближе к его территории, в том числе в сценариях, когда Пекин отреагирует на потенциальную защиту Тайваня со стороны США», — пишет CNN.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что ради этой цели Вашингтон готов сотрудничать со своими конкурентами.
