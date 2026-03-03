МАГАТЭ подтвердило повреждение на заводе по обогащению ядерного топлива в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило данные о повреждении зданий иранского подземного завода по обогащению ядерного топлива в Натанзе. При этом отмечено, что радиологических последствий не ожидается, сообщает пресс-служба агентства.

Фото со спутника. Подземный завод по обогащению ядерного топлива в Натанзе

Постройки, через которые можно попасть в иранское подземное предприятие по обогащению ядерных материалов в Натанзе, получили повреждения после авиаударов, проинформировало МАГАТЭ.

«На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить недавнее повреждение входных строений над подземным заводом по обогащению топлива в Натанзе, Иран», — говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что продолжает попытки восстановить контакт с ядерным регулятором Ирана, но безуспешно.

По его словам, превышения уровня радиации в соседних с Ираном странах зафиксировано не было.

О том, что по ядерным объектам нанесен удар сообщал постоянный представитель Ирана в ООН.

«Вчера они снова атаковали мирные, охраняемые ядерные объекты Ирана», — заявлял Реза Наджафи.

Однако сначала МАГАТЭ не увидело признаков того, что иранские ядерные объекты подверглись ударам.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация напряженности в регионе сохраняется.