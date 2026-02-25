10:19
Власть

Британия и Франция опровергают, что готовятся вооружить Киев ядерной бомбой

Франция, Великобритания и Украина отрицают наличие планов передачи Киеву ядерного оружия. Об этом сообщает «РБК».

«Мы не предоставляем и не будем предоставлять Украине ядерное оружие или соответствующие возможности», — заявили в британском посольстве в Москве.

Французская дипмиссия также опровергла сообщение российских спецслужб.

«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — заявили там.

В свою очередь официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий также заявил Reuters, что Киев «отрицает подобные абсурдные претензии».

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что, по имеющейся информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.

