В Бишкеке обсудили важность просвещения о разоружении и нераспространении оружия

В Бишкеке состоялась региональная конференция по случаю Международного дня просвещения по вопросам разоружения и нераспространения.

Конференция организована Министерством иностранных дел Кыргызстана в сотрудничестве с Программным офисом ОБСЕ и миссией Международного комитета Красного Креста.

Мероприятие стало продолжением инициативы КР об объявлении 5 марта Международным днем просвещения по вопросам разоружения и нераспространения, единогласно поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2022 года.

Первый замглавы МИД КР Асеин Исаев подчеркнул важную роль разоружения и контроля над вооружениями как инструментом предотвращения кризисов и вооруженных конфликтов, заметив, что оружие массового уничтожения представляет серьезную угрозу международной безопасности и сотрудничеству.

Особо отмечено, что Кыргызстан с первых дней независимости последовательно придерживается курса на мир и обеспечение безопасности.

Отдельное внимание уделено роли центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия, ставшей первой подобной зоной в Северном полушарии и важным вкладом государств региона в укрепление международной безопасности.

Асеин Исаев добавил, что образование и просвещение играют важную роль в формировании культуры мира и повышении осведомленности общества по вопросам разоружения и нераспространения.

По окончании конференции участники заложили в Бишкеке Аллею мира и посадили молодые деревья. 
