Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. США и Израиль ударили по ядерному комплексу в Натанзе

США и Израиль ударили по ядерному комплексу в Натанзе, заявляет Организация по атомной энергии Ирана.

Фото со спутника. США и Израиль ударили по ядерному комплексу в Натанзе

По ее данным, ракетный удар был нанесен утром 21 марта по комплексу по обогащению урана «Шахид Ахмадиан-Рошун». Утечки радиации не зафиксировано, опасности для жителей ближайших районов нет.

Центр ядерной безопасности Ирана проводит комплексную техническую проверку территории комплекса. Специалисты занимаются оценкой ущерба и мониторингом радиационного фона для исключения вероятности утечки радиоактивных материалов.

В ответ Иран атаковал баллистической ракетой израильский город Арад. По сообщениям местных СМИ, ракета попала по жилому зданию. Оно обрушилось, под завалами оказались люди. Точное число пострадавших выясняется. По предварительным данным, пострадал 88 человек.

В Тегеране заявили, что атака на юг Израиля, где находится ядерный реактор и центр ядерных исследований, является ответом на удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе.
